الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"يارب خلصنى".. الجمهور يتفاعل مع ياسين التهامى بمهرجان القلعة

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

تفاعل جمهور مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية مع المنشد ياسين التهامي، خلال حفله المقام حاليا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين.

وقدم ياسين التهامي “يارب خلصني” الأغنية الرسمية لمسلسل “ستهم” للنجمة روجينا وذلك في حضور الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويحضر الحفل كل من الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور والفنان اشرف زكي والفنان ايهاب فهمي والفنان عمرو رمزي.

ويقدم  شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من اشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة .

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوع منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، أحمد جمال ، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي  ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

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