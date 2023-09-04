بعد إذاعة حفلة الشيخ ياسين التهامى.. "الحياة" تواصل تصدر التريند

تواصل شبكة تليفزيون الحياة، الإذاعة الحصرية لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 برئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد إذاعة حفل الشيخ ياسين التهامي.

بدأ، مساء الإثنين، حفل شيخ المنشدين ياسين التهامي المقام على خشبة مسرح محكى القلعة، رافعا شعار كامل العدد.

يحضر الحفل الإعلامي د. محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمي والفنان عمرو رمزي.

ويقدم ياسين مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة.