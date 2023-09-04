بث مباشر حفل الشيخ ياسين التهامي بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى

يقدم موقع “الدستور” بثًا مباشرًا لحفل شيخ المنشدين الشيخ ياسين التهامي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والتي تنقلها قناة الحياة مباشرة.

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برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.