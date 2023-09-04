الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشيخ ياسين التهامي: مهرجان القلعة فيه كل المحبين وكل الفئات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وياسين التهانى

قال الشيخ ياسين التهامي، شيخ المنشدين، إن مهرجان القلعة فيه كل المحبين وكل الفئات، يختلف عن الليالي الأخرى، ويتميز بأنه يحمل تراثنا الجميل، والحضور فيه مهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على هامش فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، والذي بثته قناة "الحياة"، إن نقل الحفل مهم جدًا، لأنه يُسعد الجميع، وجمهور مهرجان القلعة في ازدياد.

الشيخ ياسين التهامي: لا أختار القصائد وأترك الأمر لمزاج المحبين

وأوضح الشيخ ياسين، أنه لا يختار قصائده في المهرجان، وإنما أجواء المهرجان هي من تحدد القصائد التي ينشدها، مردفا: "كل اللي يبعته ربنا خير يحدث مدد وتبادل بين الأحباب، بأشوف حالي في الأول، وتفاعل الجمهور هو اللي بيحدد".

وأكد حرصه، على الغناء لكل  أقطاب الصوفية، مردفا: "أحيانا يبقى في دماغي حاجة، لكن تصادفني كلمة تغير المسار".

الشيخ ياسين التهامي التهامى ياسين التهامي مهرجان القلعة

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