الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الشيخ ياسين التهامي: أحب الرئيس السيسي من قلبي وربنا يبارك له

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والشيخ ياسين التهامي

وجه الشيخ  ياسين التهامي، شيخ المنشدين، كلمة للجمهور قبل بدء حفله بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، قائلًا: "كل واحد منتظر حاله، وأنا منتظرهم، نسأل الله أن يوفقنا، ويخرجنا من الاحتفال على خير وأمن وأمان وسلام وقبول".

الشيخ ياسين التهامي لشعب مصر: انظروا حولكم الأمل موجود والخير قادم

كما وجه خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على هامش فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي بثته قناة "الحياة"، كلمة لأهل مصر، قائلًأ: "انظر حولك ترى نفسك بعدها قل الحمد لله، وإن شاء الله الأمل موجود والخير قادم".

وأردف: "ربنا يبارك في الرئيس السيسي ليس مجاملة، أحبه من قلبي والله أعلم، وربنا يبارك للقيادة والبلد والعالم، أتمنى الخير لكل العالم بلا استثناء".

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