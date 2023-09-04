الشيخ ياسين التهامي: "الإنسان ينزل من بطن أمه يجيد السماع لأناشيد الصوفية"

قال الشيخ ياسين التهامي، شيخ المنشدين، إن طبيعة الجمهور أو المحبين للأناشيد الصوفية اختلف اليوم عما كان قبل 50 سنة، ففي السابق محبي الصوفية كان أعمارهم فوق الـ60 سنة، أما الآن الانتماء للطرق الصوفية، من كل الفئات، مردفا: "من بطن أمه يجيدوا سماع الصوفية وينشدوا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على هامش فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، والذي بثته قناة "الحياة": "محبي الصوفية من مختلف الطبقات والثقافات، إن أردت أن تعرف أي شئ بالوجود عليك بأهل الصوفية، محبي أهل بيت النبي".

ياسين التهامي: جمهوري في الخارج لا يعرف العربية لكنه بينسجم ويبقى مبسوط

وأوضح أن الجمهور خارج مصر رغم أنه لا يعرف اللغة العربية، لكن يندمج من الأناشيد لأن الفطرة لها دور، فطرة الله التي فطر الناس عيها، مردفا: "لا يعرف اللغة لكن عنده طاقة إحساس ينسجم ومبسوط، وعايش معاك بإحساسه، وكل حاجة، من خلال الوجدان، حتى لو مختلف في الدين أتعامل مع الإنسان كإنسان، وإن شاء الله الكل يكرم".

وختم: "الفطرة لها دور كبير، نسأل الله الأمن والأمان والسلام، والطمأنينة والاعتدال، وإن شاء الله مصر بخير".