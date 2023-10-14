السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"هندسة القناة" تنظم زيارات ميدانية لطلابها لشركات قطاع الصناعة

هندسة القناة
هندسة القناة

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن كلية الهندسة تسعى لتخريج مهندسين ذوي المعرفة الشاملة عن قطاع الصناعة، وتسعى كذلك لإكسابهم المهارات، والخبرات التي تؤهلهم لسوق العمل، وذلك من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون مع الشركات الكبرى؛ لتدريب الطلاب وتنظيم الزيارات الطلابية للشركات للتعرف على أحدث التقنيات.

تفاصيل زيارات المصانع والشركات

وفي سياق متصل - تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين كلية الهندسة، وإحدى شركات القطاع الخاص، نظمت كلية الهندسة زيارة لمقر الشركة، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة.

وزار كل من الدكتور باسم الهادي السعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مجموعة  إلكترونية في المنطقة الصناعية.

ورافق الطلاب، الدكتور إياد سعيد سليمان رئيس قسم الهندسة الكهربية، والمهندسة  جيهان علام المدير الإداري لمركز خدمة المجتمع بالكلية، ونرمين فريد مدير قسم العلاقات العامة بالكلية.

كما تم إجراء جولة داخل مصانع الشركة؛ للتعرف على خطوط الإنتاج في المصانع المختلفة، وعلى أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، ومنها مصنع إنتاج لوحات الجهد المتوسط، مصنع لوحات الجهد المنخفض، ومصنع تشكيل النحاس؛ حيث تعمل المصانع على إنتاج منتجات تعمل بشكل تكميلي مع المصانع الأخرى في الشركة.

تدريب 42 طالبًا

وقد قامت الشركة- بناءًا على بروتوكول التعاون مع الكلية- بتدريب 42 طالبًا وطالبة من قسم الهندسة الكهربية، في مختلف أقسام الشركة وتسليمهم شهادات التدريب.

وكان من ضمن محتويات التدريب (كيفية كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل، وبعض المهارات الإدارية والقيادية، ودراسات المشروعات، وأيضا ً كيفية عمل الاختبارات التي تتم على المنتجات لضمان الجودة وكيفية اختبارالمحولات).

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