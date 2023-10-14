السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

فينسيوس ونيمار
فينسيوس ونيمار

تورط نجوم منتخب البرازيل في فضيحة أخلاقية، قبل مباراة التانجو أمام فنزويلا التي أقيمت صباح السبت في تصفيات كأس العالم.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن طريق الصحفي "ماتيوس بالدي" الذي نشر عبر حسابه بـ"تويتر" فضيحة تتعلق بثلاثي البرازيلي نيمار دا سيلفا، فينسيوس جونيور وريتشارلسون.

وأوضح التقرير، قضى كل من نيمار وفينيسيوس وريتشارلسون ليلة يوم الخميس مع عدد من النساء قبل مُباراة البرازيل أمام فنزويلا.

و سُرّبت مُحادثة صوتية عبر "WhatsApp" لوجود نيمار مع ريبيكا ريبيرو، فينيسيوس مع ليتيسيا سوجيرو وريتشارلسون مع ريتا لوبيز.

كما سُرب صباح اليوم التالي فيديو لريبيكا ريبيرو وهي تُغادر الفُندق الذي يُقيم به لاعبو المُنتخب البرازيلي.

وسقط منتخب البرازيل، في فخ التعادل الإيجابي، على ملعبه، أمام ضيفه فنزويلا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أرينا بانتانال"، بمدينة كويابا، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ورغم تقديم نيمار لأداء جيد، لم يظهر فينيسيوس جونيورز بمستواه المعهود، كما لم يكن رودريجو موفقًا على المرمى، بينما بدا ريتشارليسون ضائعًا في منطقة الجزاء.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح المنتخب البرازيلي، التسجيل عبر جابرييل ماجاليس في الدقيقة 50، قبل أن يتمكن المنتخب الفنزويلي، من إدراك التعادل، عبر إدواردو بييو في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

ورفع منتخب البرازيل، رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بفارق نقطتين، عن الأرجنتين، صاحبة الصدارة، بينما رفعت فنزويلا، رصيدها إلى 4 نقاط، في المركز السابع.

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