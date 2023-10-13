البرازيل تتعثر وتسقط فى فخ التعادل أمام فنزويلا بتصفيات مونديال 2026

سقط منتخب البرازيل، في فخ التعادل الإيجابي، على ملعبه، أمام ضيفه فنزويلا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (أرينا بانتانال)، بمدينة كويابا، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وظهر منتخب البرازيل بأداء باهت وسط جمهوره، ليهدر فرصة احتلال صدارة التصفيات لصالح الأرجنتين.

ورغم تقديم نيمار لأداء جيد، لم يظهر فينيسيوس جونيورز بمستواه المعهود، كما لم يكن رودريجو موفقًا على المرمى، بينما بدا ريتشارليسون ضائعًا في منطقة الجزاء.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح المنتخب البرازيلي، التسجيل عبر جابرييل ماجاليس في الدقيقة 50، قبل أن يتمكن المنتخب الفنزويلي، من إدراك التعادل، عبر إدواردو بييو في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

ورفع منتخب البرازيل، رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بفارق نقطتين، عن الأرجنتين، صاحبة الصدارة، بينما رفعت فنزويلا، رصيدها إلى 4 نقاط، في المركز السابع.

ومن جانبها، تغلبت تشيلي، على ضيفتها بيرو، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (ستاديو مونيمنتال) بالعاصمة سنتياجو، في إطار الجولة ذاتها من التصفيات.

افتتح دييجو فالديس، التسجيل في الدقيقة 74، قبل أن يمنح ماركوس لوبيز، لاعب بيرو، الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 90+1، ليحصد المنتخب التشيلي، أول انتصار له في مشواره بالتصفيات.

ورفعت تشيلي، رصيده إلى 4 نقاط، لتحتل المركز السادس، بينما تجمد رصيد بيرو، عند نقطة واحدة، في المركز التاسع.