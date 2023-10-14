السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العسومى: البرلمان يدعم بقوة المساعى العربية والدولية لإيجاد حل شامل للأزمة اليمنية

عادل العسومي
عادل العسومي

قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إنه على صعيد الأزمات القائمة في المنطقة العربية، فإن البرلمان يدعم بكل قوة المساعي العربية والدولية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي شامل للأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته، ويدين في الوقت ذاته استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها وإجراماتها التي تعرقل جهود السلام.

وأضاف "العسومي" خلال كلمته في الجلسة العامة بمقر جامعة الدول العربية، اليوم: "وفي إطار التطورات التي تشهدها دولة ليبيا ندعو أشقاءنا الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لاستكمال الاستحقاقات التي تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار".

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى أنه بعد مرور نحو 6 أشهر على أزمة السودان القائمة، فإننا نؤكد على ضرورة أن يكون للدول العربية دور أكبر في حل هذه الأزمة الخطيرة، بما يحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش، ومقدرات شعبه العزيز، مثمنًا مساعدات الدول العربية للأشقاء في السودان.

تقديم المساعدات الصحية والغذائية لتخفيف معاناة الشعب السوداني

وطالب رئيس البرلمان العربي المؤسسات الدولية بسرعة تقديم المساعدات الصحية والغذائية اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، لا سيما بعد أن قارب النظام الصحي في السودان على الانهيار بسبب طول أمد الأزمة الحالية.

الازمة اليمنية إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية المساعي العربية والدولية البرلمان العسومي عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

مواد متعلقة

45 كيسًا فى الساعة.. مصر تسجل "رقمًا تاريخيًا" فى التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين

"إكسترا نيوز" ترصد جهود دعم مصر القضية الفلسطينية (فيديو)

"التحالف الوطنى": إقبال كثيف على حملات التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلي يقتحم شمال الضفة الغربية

الأمم المتحدة: النزوح الجماعي للفلسطينيين من غزة سيكون له عواقب كارثية

عروض ميكروتياترو مترجمة بإخراج مصرى فى الافتتاح والختام

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

الطاهرى: حملات التبرع بالدم ترجمت تضامن المصريين مع أهالى غزة

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين.. "التحالف الوطنى" يجهز أكبر قافلة مساعدات لغزة (صور)

شقيقة سعاد حسنى: أختى تزوجت "حليم" 6 سنوات

انطلاق قوافل مصرية شاملة محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة