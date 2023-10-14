العسومى: البرلمان يدعم بقوة المساعى العربية والدولية لإيجاد حل شامل للأزمة اليمنية

قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إنه على صعيد الأزمات القائمة في المنطقة العربية، فإن البرلمان يدعم بكل قوة المساعي العربية والدولية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي شامل للأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته، ويدين في الوقت ذاته استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها وإجراماتها التي تعرقل جهود السلام.

وأضاف "العسومي" خلال كلمته في الجلسة العامة بمقر جامعة الدول العربية، اليوم: "وفي إطار التطورات التي تشهدها دولة ليبيا ندعو أشقاءنا الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لاستكمال الاستحقاقات التي تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار".

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى أنه بعد مرور نحو 6 أشهر على أزمة السودان القائمة، فإننا نؤكد على ضرورة أن يكون للدول العربية دور أكبر في حل هذه الأزمة الخطيرة، بما يحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش، ومقدرات شعبه العزيز، مثمنًا مساعدات الدول العربية للأشقاء في السودان.

تقديم المساعدات الصحية والغذائية لتخفيف معاناة الشعب السوداني

وطالب رئيس البرلمان العربي المؤسسات الدولية بسرعة تقديم المساعدات الصحية والغذائية اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، لا سيما بعد أن قارب النظام الصحي في السودان على الانهيار بسبب طول أمد الأزمة الحالية.