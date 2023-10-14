45 كيسًا في الساعة.. مصر تسجل "رقمًا تاريخيًا" في التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين

تحت شعار "كتفنا في كتف أهلنا بفلسطين" شهدت محافظات الجمهورية أكبر حملة للتبرع بالدم تنظمها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي؛ دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالًا من المواطنين بمختلف الفئات والأعمار، حيث بلغ متوسط الساعة الواحدة 45 كيسًا، وكان المعدل في السابق يبلغ في اليوم الكامل 40 كيسًا.

حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني

وقال أحد مسؤولي الحملة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن الحملة لاقت قبولًا شعبيًا كبيرًا للغاية، ويمكن وصفه بـ "الزحف الشعبي".

وقالت إحدى المتبرعات بالدم: "لازم نساعد ولو بشيء بسيط جدًا، الله يكون في عون إخواتنا الفلسطينيين وربنا ينصرهم"، فيما قال مواطن آخر: "هذا أقل شيء نستطيع تقديمه لأشقائنا بعيدًا عن الكلام".

وقالت إحدى الطبيبات بالحملة: "هذا أقل شيء نستطيع أن نقدمه لهم، ياريت نقدر نقدم أكتر من كده مش هنتأخر عنهم أبدًا".

وأكد المصريون تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك خلال أكبر حملة للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية.