السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"الزراعة": 8.2 مليار جنيه حجم تمويلات مستفيدى المشروع القومى للبتلو

أبقار
أبقار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المشروع القومي للبتلو تم تطويره بشكل كبير جدًا الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجم التطوير المخصص له كان حوالي 200 مليون جنيه والآن وصل حجم التمويل إلى 8 مليارات و263 مليون جنيه للمستفيدين.

وأضاف "القرش"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا رقم كبير جدًا ويعكس مدى اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجية.

وأشار إلى أن تمويل المشروع القومي للبتلو يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب في الريف المصري، موضحًا أن المشروع يغطي كل محافظات الجمهورية، وأي شخص يستطيع التواصل مع الوزارة ويحصل على التمويل.

"الزراعة" تكشف تفاصيل تمويل المشروع القومى للبتلو

وعن تمويل المشروع القومي للبتلو قال متحدث وزارة الزراعة إنه يكون عبارة عن شقين، الأول لشراء الرءوس والآخر لتوفير التغذية اللازمة لهذه الرءوس.

وتابع: "أهم شيء لمن يريد الحصول على تمويل أن يكون لديه المكان الذي يساعد على تربية هذه الرءوس، وبمجرد أن يقدم طلبًا تبدأ اللجان الفنية بدراسة الموقف، وبالتنسيق مع الجهات التمويلية يحصل على التمويل".

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