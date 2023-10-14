السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد مخصصات الحماية الاجتماعية (فيديو)

الحماية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول مخصصات الحماية الاجتماعية.

مخصصات الحماية الاجتماعية

- تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

- 31 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

- تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين.

- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بزيادة 103.5% عن العام الماضي.

- 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.

- تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات.

- سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

مخصصات الحماية الاجتماعية مخصصات الحماية الاجتماعية اكسترا نيوز دعم السلع التموينية

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