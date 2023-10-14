"إكسترا نيوز" ترصد مخصصات الحماية الاجتماعية (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول مخصصات الحماية الاجتماعية.
مخصصات الحماية الاجتماعية
- تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
- 31 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
- تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين.
- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بزيادة 103.5% عن العام الماضي.
- 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.
- تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات.
- سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.