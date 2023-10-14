جامعة الإسكندرية تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

نظمت كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية ندوة تثقيفية للطلاب بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، استضافت فيها محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق، وفتحى بركات رئيس مجلس أمناء مؤسسة كاميرا الإسكندرية للفنون الثقافية، وذلك بحضور الدكتورة نجدة إبراهيم ماضى عميد الكلية، وكلا من الدكتورة أميرة زيتون والدكتورة ولاء بلال منسقي الندوة، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وفي كلمتها رحبت الدكتورة نجدة إبراهيم، بالحضور، موضحةً أن هذه الندوة تأتى فى إطار الأنشطة الثقافية التى تنظمها بالكلية بالتزامن مع هذه المناسبة العظيمة، لتعريف الطلاب بالبطولات التي قدمها الجيش المصري خلال الحرب لبث روح الوطنية فيهم وتحفيزهم على الاجتهاد في العمل لبناء الوطن والارتقاء به.

وقدّم محمود عوضين خلال كلمته شرحًا عن ظروف الحرب وساعة الصفر التي أعلنها الجيش المصري لبدء القتال، وكيف استطاع الجنود المصريون تحطيم خط بارليف المنيع وعبور قناة السويس.