السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اتحاد الناشرين العرب يتضامن مع الشعب الفلسطينى

اتحاد الناشرين العرب
اتحاد الناشرين العرب

أعلن اتحاد الناشرين العرب ممثلًا في رئيسه وأعضاء مجلس الإدارة وجموع الناشرين العرب، عن دعمه وتضامنه مع دولة فلسطين، وذلك إثر الانتهاكات المستمرة على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وعلى مدينة القدس، وتدنيس الحرم القدسي الشريف.

وأدان اتحاد الناشرين العرب، في بيان، كل أشكال التصعيد العسكري للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ويُحمل الكيان الإسرائيلي مسئولية ما يحدث في فلسطين، من حرب وقتل ودمار.

وفي الوقت نفسه يحيي اتحاد الناشرين العرب كفاح الشعب الفلسطيني، ضد غطرسة الاحتلال وصمودهم وإرادتهم الصلبة في ظل تقاعس ومواقف متخاذلة من دول العالم، رغم كل ما يلاقونه من اعتقالات وما يسقط من بين صفوفهم من شهداء وجرحى، داعين الله عز وجل بأن يرحم الشهداء وأن يتغمدهم برحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ويؤكد اتحاد الناشرين العرب على موقفه المستمر بدعم حق الشعب الفلسطيني الأبي في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة، ويهيب اتحاد الناشرين العرب بالمجتمع الدولي وبالقوى العظمى للتدخّل الفوري لاحتواء الوضع الحالي في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حق هذا الشعب الأبي في الحياة والكرامة والأمن على أرضه.

وناشد اتحاد الناشرين العرب كلًا من اتحاد الناشرين الدوليين والاتحادات الإقليمية في كل بلدان العالم والمنظمات الدولية العاملة في حقل الثقافة والمعرفة، كما ناشد أيضًا كل الناشرين والكتّاب والمفكرين أصحاب المبادئ الحرة إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في محنته.. عاشت فلسطين حرة أبية.. القدس عاصمة فلسطين الأبدية.
 

256 شهيدًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

أعلنت مستشفيات قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن أن 256 فلسطينيًا من سكان القطاع بينهم 20 طفلًا استشهدوا خلال أقل من 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بالإضافة إلى إصابة 1788 مواطنًا.

وقالت مصادر في القطاع إن طيران الاحتلال الحربي شن سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والغربية من مدينة غزة استهدفت منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجًا سكنية.

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