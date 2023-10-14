تقرير بريطاني: انضمام مصر لـ"بريكس" يمنحها استقرار سياسي واقتصادي

قال موقع “ grey dynamics” البريطاني إن انضمام مصر لتجمع دول “بريكس” سيحقق لها المزيد من المنافع السياسية والاقتصادية لاسيما وأن مصر قوة صاعدة اقتصادية.

مكاسب انضمام مصر إلى بريكس

وأوضح “ grey dynamics” أنه في يناير 2024، ستنضم مصر إلى جانب الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رسميًا إلى مجموعة دول بريكس، ويبشر توسيع الكتلة بجلب فوائد تجارية وجيوسياسية كبيرة للأعضاء الجدد، وخاصة لمصر، ورغم أن عضوية مصر لن تحل التحديات الاقتصادية على الفور، إلا أنها تفتح الأبواب أمام قدر أكبر من الاستقلال السياسي والنمو الاقتصادي.

وقال التقرير البريطاني إن هناك تأثيرات اقتصادية إيجابية لعضوية مصر في مجموعة البريكس أبرزها زيادة الاستثمار وتخفيف عبء ديونها خلال الـ 24 شهرًا القادمة، من المحتمل جدًا أن يكون لعضوية مصر في مجموعة البريكس تأثير على تنامي نفوذ مصر الدولي خلال الـ 24 شهرًا القادمة.

منفعة متبادلة بين مصر وبريكس

وسبق وقال الموقع البحثي الأمريكي “أوراسيا ريفيو”، إن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" يحقق مكاسب ومنفعة لمصر ولدول الأعضاء في المجموعة، لاسيما وأن مصر تتميز بموقع استراتيجي رئيسي، فضلًا عن أن القاهرة من الاقتصادات المتنامية.

وذكر الموقع الأمريكي، في تقريرٍ له، إن مجموعة البريكس تهدف إلى التوسع وإدخال دول وأعضاء جدد، في الوقت الذي فشلت فيه المنظمات المشاركة في التعاون العالمي والإقليمي في إيجاد حلول ملموسة للنزاعات والفقر وحالات الطوارئ المناخية وأزمات الغذاء التي تواجهها العديد من البلدان حول العالم.

وحول انضمام مصر للمجموعة، قال المركز البحثي، إن مصر هي أكبر الدول الثلاث المحتملة في البريكس بجانب السعودية وتركيا، من حيث عدد السكان (حوالي 102 مليون)، وهي أيضًا منتج ومصدر مهم للبترول.