من بينها مصر.. "أويل برايس": دول "البريكس" تتجه بقوة نحو الطاقة النووية

قال موقع "أويل برايس" الدولي والمعني بأخبار الطاقة والنفط إن دول البريكس ومنها مصر تتقدم للأمام في التزامها بالطاقة النووية.

الصين تخطط لبناء 24 مفاعلًا نوويًا جديدًا

وأوضح التقرير أن الصين تتصدر قائمة دول البريكس بخططها لبناء 24 مفاعلًا نوويًا جديدًا، بينما تهدف الهند إلى ربط ثماني محطات جديدة للطاقة النووية بحلول عام 2027، وتقوم حاليًا ثلاث دول أعضاء مستقبلية في مجموعة البريكس– الإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين– ببناء مفاعلات نووية جديدة.

خبراء: الطاقة النووية الحل الانتقالي الأكثر كفاءة لتحقيق أهداف قمم المناخ العالمي

وقال "أويل برايس"، على المدى المتوسط، يعتبر بعض الخبراء أن محطات الطاقة النووية هي الحل الانتقالي الأكثر كفاءة لتحقيق أهداف قمم المناخ العالمي، على الرغم من أن الانتقادات موجهة إلى السؤال الذي لم يتم حله إلى حد كبير، وهو التخزين النهائي والمخاطر المحتملة على السلامة.

ولكن وفقًا لرسم بياني مقدم من شركة الإحصاءات العالمية Statista فإنه لا يوجد بلد يلتزم حاليًا بالمستقبل النووي أكثر من الصين، حيث تضم حاليًا 24 مفاعلًا نوويًا جديدًا مخطط لها أو يجري بناؤها، بالإضافة إلى محطة طاقة جديدة سيتم ربطها بالشبكة هذا العام.

وتخطط الإمارات العربية المتحدة وتركيا أيضًا لربط محطة جديدة للطاقة، وفي كوريا الجنوبية هناك محطتان أخريان في طور الإعداد لهذا العام.

الهند تخطط لبناء ثماني محطات جديدة للطاقة النووية

وفي المركز الثاني تأتي الهند، التي تخطط لبناء ثماني محطات جديدة للطاقة النووية وربطها بالشبكة بحلول عام 2027، تليها تركيا المذكورة أعلاه بأربعة وكوريا الجنوبية بثلاثة مفاعلات، واللافت هنا أنه مع الصين والهند وروسيا ثلاثة من أعضاء البريكس الخمسة هم من بين الثمانية الأوائل.

واعتبارًا من 1 يناير 2024، ستنضم المملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة كأعضاء جدد. وفي ثلاثة من هذه الدول الستة الأعضاء في المستقبل- الإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين- يجري حاليًا بناء مفاعلات نووية جديدة.