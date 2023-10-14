السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|طائرة مساعدات إماراتية تصل مطار العريش وفرنسا تُعلن حالة التأهب

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": مطار العريش استقبل طائرة إماراتية تحمل مساعدات لأهالى غزة

أكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن مطار العريش الدولي في شمال شبه جزيرة سيناء استقبل طائرة إماراتية تقل مساعدات لقطاع غزة.

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موعد مباراة الزمالك وسموحة ببطولة دورى نايل والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة سموحة السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل موسم 2023/ 2024.

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عاجل.. غلق باب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات في الثانية من ظهر اليوم السبت باب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.

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عاجل.. فرنسا تعلن حالة "التأهب" بعد عملية طعن في مدرسة بمدينة "أراس"

أعلنت السلطات الفرنسية "حالة التأهب" بعد عملية طعن في مدرسة "جامبيتا" الثانوية في مدينة "أراس" في إقليم "با دو كاليه"، الذي أسفر عن مقتل معلم وإصابة عدة أشخاص آخرين، حسبما أفاد مصدر بالشرطة الفرنسية.

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"عددهم 17".. شقيقة سعاد حسنى الصغرى تكشف عن أخوة السندريلا

كشفت السيدة جيهان عبدالمنعم، الأخت الصغرى للفنانة سعاد حسني، عن عدد إخوة سعاد حسني الأشقاء وغير الأشقاء، قائلة: "إن والد سعاد حسني تزوج من سيدة تدعى لطيفة، وأنجبت منه 8 أبناء هم، نجاة الصغيرة، وخديجة، وسميرة، وعفاف، ونبيل، وعزالدين، وسامي، وفاروق".

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خلافات الجيرة السبب.. حبس المتهمين بقتل كهربائى وإصابة آخر فى القليوبية

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بقتل كهربائي وإصابة آخر في مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في القليوبية. 

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غزة مطار العريش القاهرة الإخبارية موعد مباراة الزمالك وسموحة سعاد حسني

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