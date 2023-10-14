السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. غلق باب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات في الثانية من ظهر اليوم السبت باب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.
وفتحت لجنة تلقى أوراق الترشح أبوابها الخميس 5 أكتوبر واستمرت لمدة 10 أيام على التوالى، ويتم خلالها سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة التى تم تجهيزها بأحداث الأجهزة، حيث يقدم طلب الترشح إلى الهيئة عبر المرشح نفسه أو ممثله القانونى، وذلك على النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه عددا من المستندات وهى النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب أو تأييدات المواطنين لطالب الترشح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

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