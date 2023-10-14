السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات الجيرة السبب.. حبس المتهمين بقتل كهربائى وإصابة آخر فى القليوبية

جثة
جثة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بقتل كهربائي وإصابة آخر في مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في القليوبية. 

 

كان مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال كهربائي "مصاب بجرح طعنى بالجسم وتوفي أثناء محاولة إسعافه" – وشقيقه "مصاب بعدة كدمات متفرقة بالجسم".

 

 وبسؤال المُصاب قرر بحدوث مشاجرة بينهما وكل من 3 أشخاص "من بينهم مُصابان بعدة جروح قطعية وكدمات بالجسم، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلافات جيرة سابقة بينهم وعلى إثرها نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدي بالضرب على بعضهم.

 

وقام أحد المتهمين بإحداث إصابة شقيق المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواه" والتى أودت بحياته.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة. 

 

كما تم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

النيابة العامة حبس المتهمين قتل كهربائي مشاجرة امن القليوبية

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