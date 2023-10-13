حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى الحشيش والهيروين بالشروق

أمرت النيابة العامة، حبس تاجر سيارات ومندوب مبيعات وسائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالاتجار وحيازة مخدرى الحشيش والهيروين بالشروق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تاجر سيارات، مندوب مبيعات "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام).

كما تم ضبط (سائقين – "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام) وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.