حبس جزار عذب زوجته لرفعها دعوى خلع فى المقطم

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بحبس جزار متهم بتعذيب زوجته بسبب إقامتها دعوى خلع ضده بالمقطم .

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على جزار عذب زوجته لرفعها دعوى خلع في المقطم.



كانت البداية عندما رصدت المتابعة الأمنية بمقطع فيديو عبر أحد المواقع يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية.

تحرير محضر ضد الزوج منذ شهرين



وبالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 13 /8 /2023 تضمن مشاجرة بين جزار وزوجته "ربة منزل" لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيقات.