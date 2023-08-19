السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل زوجته فى القناطر الخيرية بسبب خلافات زوجية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس جزار، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية تحولت لمشاجرة تعدي عليها خلالها بسلاح أبيض، وصرحت بالدفن، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

وكان قد أنهى جزار حياة زوجته طعنا بسلاح أبيض سكين، فى مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بالقناطر الخيرية بسبب تناول المتهم المواد المخدرة، جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتمكنت مباحث المركز من القبض على المتهم، أثناء محاولة التعدي على والدة زوجته بالضرب فى المستشفى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "د ح"، 25 سنة، مصابة بجرح قطعى فى الوجه، وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وقالت والدة المجنى عليها، إن المتهم زوج نجلتها ويدعى "محمود. م. ب"، 30 سنة جزار، وتم القبض عليه، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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