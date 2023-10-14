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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك وسموحة ببطولة دوري نايل والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة سموحة السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزه الأول في بطولة دوري نايل لكرة القدم موسم 2023-2024، بالفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف بعد أن كان متأخرًا بهدف دون رد.

وحقق الزمالك انتصاره الأول في المسابقة بعد التعادل في أول جولتين مع بيراميدز والمقاولون العرب، ليصبح رصيد الفارس الأبيض 5 نقاط ويحتل المركز الخامس بجدول الترتيب.

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موعد مباراة الزمالك وسموحة في دوري نايل

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في تمام الساعة السابعة مساء السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في دوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة التي ستقام يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدوري في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

عواد يشارك في مران الزمالك بشكل كامل

على صعيد آخر، شارك الحارس محمد عواد في مرتن الزمالك الأخير بشكل كامل، استعداد لمباراة سموحة المقبلة.
وكان عواد خضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال اليومين الماضيين، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.

وأدى محمد عواد الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية، بشكل طبيعي خلال المران الصباحي.

وتقام تدريبات نادي الزمالك في الفترة الحالية على ملعب نادي الترسانة، نظرا لانشغال ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في النادي بالاستعداد لإقامة الانتخابات يوم 20 أكتوبر الجاري.
 

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