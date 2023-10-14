السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. استشهاد صحفى وإصابة 5 آخرين فى قصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

قصف
قصف

استشهد صحفي من وكالة أنباء "رويترز" وأصيب 6 إعلاميين من وكالتي “فرانس برس” و"رويترز" و"قناة الجزيرة"، أمس الجمعة، في قصف إسرائيلي جنوب لبنان، خلال قيامهم بتغطية في المنطقة الحدودية.

وكان هناك مجموعة من الصحفيين من مؤسسات إعلامية ووكالات عدة في محيط بلدة علما الشعب الحدودية مع إسرائيل لتغطية تبادل إطلاق النار الذي حصل بعد ظهر أمس الجمعة، وفق ما أفاد أحد مصوري فرانس برس المصابين.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عصر الجمعة أطراف بلدات حدودية بينها علما الشعب والضهيرة والعديسة، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني فرانس برس وأوضح المصدر أن القصف أعقب "محاولة تسلل" من الجانب اللبناني من "مجموعة فلسطينية".

وقالت وكالة رويترز في بيان: "بحزن شديد، تبلّغنا أن مصوّرنا عصام عبدالله قد استشهد"، موضحة أنها "تعمل على جمع المعلومات" حول الملابسات.

وكان عبدالله "جزءًا من فريق رويترز في جنوب لبنان"، مع الصحفيين ثائر السوداني وماهر نازح اللذين أصيبا بجروح، وفق الوكالة.

وأصيبت كذلك المصورة في فرانس برس كريستينا عاصي ومصور الفيديو في فرانس برس ديلان كولنز.

وأعلنت قناة "الجزيرة" إصابة اثنين من فريقها هما الصحافية كارمن جوخدار والمصور إيلي براخيا "في قصف إسرائيلي على سيارتهما في علما الشعب.

صحفي رويترز وكالتي فرانس برس الجزيرة جنوب لبنان

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