السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد فوزه بجائزة "كتارا".. أشرف العشماوى: فخور بأنى مصرى

صورة من الجائزة
صورة من الجائزة

فاز المستشار أشرف العشماوي بجائزة كتارا فرع الرواية المنشورة عن روايته الجمعية السرية للمواطنين، والتي صدرت في وقت سابق عن الدار المصرية اللبنانية، وذلك في الجوائز التي أعلنت مساء اليوم في قطر.

بينهم 6 مصريين.. تعرف على الأعمال الفائزة بجائزة كتارا 2023

وحول هذا الأمر، تواصلت "الدستور" مع المستشار أشرف العشماوي، والذي قال: "أنا سعيد بجائزة كتارا وأنا أفرح بالجوائز بالطبع، وكنت اعتبر الوصول للقائمة القصيرة فوز وتقدير معنوي كبير، والفوز بعد ذلك، وأن تصعد على منصة التتويج كأول اسم ينادى فائزًا وعن رواية لها معزة كبيرة لدي ومكانة خاصة أسعدني أكثر وأكثر".

وأضاف أشرف العشماوي: "سعيد أننا 6 مصرييين من ضمن 18 فائزًا، وهذا يؤكد أن الريادة مصرية وأن القوة الناعمة هي الأساس والقاهرة عاصمة الثقافة، وهذا أسعدني جدًا وأنا فخور ببلدي وفخور بأني مصري وفخور بالجائزة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن القراء دائمًا".

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رشا عدلي تفوز بجائزة كتارا للرواية عن "أنت تشرق.. أنت تضيء"

يرصد الروائي أشرف العشماوي، في روايته "الجمعية السرية للمواطنين"، تحولات نصف قرن في الحياة المصرية، سواء على المستوى السياسي في السبعينيات، وتمدد التيارات الدينية المتأسلمة وسياسات الانفتاح الاقتصادية، وظهور الطبقات الثرية الطفيلية المجهول مصدر ثرواتها ـ غريب إسماعيل نموذجًاـ مرورًا بالثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، حيث تستغل التيارات الدينية كالإخوان نشر أفكارها وتجند أتباعها مقابل الخدمات التي تقدمها، وهو ما يظهر جليًا في شخصية "مدحت الصيدلي"، والذي يتراوح في مواقفه تبعًا لمصالحه، فتارة يكون في صف أهالي عزبة الوالدة، وتارة أخرى يكون بجانب غريب أبو إسماعيل، في دلالة واضحة على إعلان جماعة الإخوان المسلمين عدم مشاركتها في ثورة 25 يناير 2011، والذي يعلن عنه بوضوح المشهد الختامي في الرواية عندما ينسحب مدحت الصيدلي من بين أهالي العزبة خلال تصديهم لمحاولات هدم المكتبة والمغزل وقاعة الفنون.

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