فوز الكاتب العماني محمد اليحيائي بجائزة كتارا عن روايته "الحرب"

فاز الكاتب العماني محمد اليحيائي، بجائزة كتارا للرواية العربية، عن روايته “الحرب”، والصادرة عن دار عرب للنشر والتوزيع، مطلع العام الجاري 2023.

تفاصيل وراية الحرب

تدور أحداث رواية “الحرب”، للكاتب الروائي العماني محمد اليحيائي، حول عدة مواضيع مرتبطة بماضي وحاضر سلطنة عمان وما شهدته من صراعات وحروب منذ عام 1913 وحتى عام 1975، تاريخ نهاية ثورة ظفار الحاضرة في العمل بأشكال مختلفة.

كما تقف رواية محمد اليحيائي “الحرب”، والتي نال عنها جائزة كتارا للرواية العربية، أيضًا على التحولات التي طرأت على عُمان، منذ عام 1970، من خلال قصص مجموعة من العُمانيين، لكل منهم حكايته وقصته مع الحياة وتحولات السلطنة.

أبرز مؤلفات الروائي محمد اليحيائي

وتعد رواية “الحرب”، هي الرواية السابعة في مسيرة الكاتب الروائى العماني محمد اليحيائي، حيث سق وصدر له من قبل روايات: «خرزة المشي» وصدرت عام 1995م ــ رواية «يوم نفضت خزينة الغبار عن منامتها» ونشرها عام 1998م ــ رواية «طيور بيضاء، طيور سوداء» والصادرة عام 2017م ــ رواية «حوض الشهوات» وصدرت عا 2015م ــ رواية «نزهة مارشال» ونشرت عام 2016 ــ ورواية «البيت والنافذة» والمنشورة قبل خمس سنوات تحديدا في العام 2017.

حكاية عوائل خلال الثورة

وعن رواية “الحرب”، للكاتب محمد اليحيائي، يقول الناقد إدريس الخضرواي: "من خلال ستة أصوات تتناوب على حكي أحداث ووقائع لعوائل عمانية شارك أفرادها في ثورة ظفار، وهي: عيسى صالح، وسعيد قيصر، وكريستينا سعيد ووالداها سعيد علي، وجوسلين سعيد، وخليل زاهر، تنتسج خيوط رواية «الحرب» التي تنطلق مما هو ذاتي لتلامس قضايا عامة مرتبطة أشد ما يكون الارتباط بتاريخ عمان الحديث.

وإذا كان السرد يستهل بمونولوج داخلي ينجزه عيسى صالح المأزوم والمطارد بالأشباح والهلوسات، فإن القصة تتفرع إلى محكيات أخرى ينهض فعل التذكر بدور محوري في نموها ونسج خيوطها. وفي هذا السياق، تطالعنا شخصية سعيد قيصر الذي يستعيد محطات مفصلية من حياته بعد أن تقاعد عن العمل في التليفزيون، وبعد الخيبة التي شعر بها بسبب رفض التلفزيون مقترحه إنتاج فِلْم عن حرب ظفار، وهي الفكرة التي عدّها مشروع حياته.