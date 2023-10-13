الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فوز الكاتب العماني محمد اليحيائي بجائزة كتارا عن روايته "الحرب"

محمد اليحيائي
محمد اليحيائي

فاز الكاتب العماني محمد اليحيائي، بجائزة كتارا للرواية العربية، عن روايته “الحرب”، والصادرة عن دار عرب للنشر والتوزيع، مطلع العام الجاري 2023. 

تفاصيل وراية الحرب 

تدور أحداث  رواية “الحرب”، للكاتب الروائي العماني محمد اليحيائي، حول عدة مواضيع مرتبطة بماضي وحاضر سلطنة عمان وما شهدته من صراعات وحروب منذ عام 1913 وحتى عام 1975، تاريخ نهاية ثورة ظفار الحاضرة في العمل بأشكال مختلفة.

 كما تقف رواية محمد اليحيائي “الحرب”، والتي نال عنها جائزة كتارا للرواية العربية، أيضًا على التحولات التي طرأت على عُمان، منذ عام 1970، من خلال قصص مجموعة من العُمانيين، لكل منهم حكايته وقصته مع الحياة وتحولات السلطنة.

 

 

 

 

أبرز مؤلفات الروائي محمد اليحيائي  

 

 وتعد رواية “الحرب”، هي الرواية السابعة في مسيرة الكاتب الروائى العماني محمد اليحيائي، حيث سق وصدر له من قبل روايات: «خرزة المشي» وصدرت عام 1995م ــ  رواية «يوم نفضت خزينة الغبار عن منامتها» ونشرها عام 1998م ــ رواية «طيور بيضاء، طيور سوداء» والصادرة عام 2017م ــ  رواية «حوض الشهوات» وصدرت عا 2015م ــ  رواية «نزهة مارشال» ونشرت عام 2016 ــ ورواية «البيت والنافذة» والمنشورة قبل خمس سنوات تحديدا في العام 2017.

 

 

حكاية عوائل خلال الثورة

وعن رواية “الحرب”، للكاتب محمد اليحيائي، يقول الناقد إدريس الخضرواي: "من خلال ستة أصوات تتناوب على حكي أحداث ووقائع لعوائل عمانية شارك أفرادها في ثورة ظفار، وهي: عيسى صالح، وسعيد قيصر، وكريستينا سعيد ووالداها سعيد علي، وجوسلين سعيد، وخليل زاهر، تنتسج خيوط رواية «الحرب» التي تنطلق مما هو ذاتي لتلامس قضايا عامة مرتبطة أشد ما يكون الارتباط بتاريخ عمان الحديث. 

 

وإذا كان السرد يستهل بمونولوج داخلي ينجزه عيسى صالح المأزوم والمطارد بالأشباح والهلوسات، فإن القصة تتفرع إلى محكيات أخرى ينهض فعل التذكر بدور محوري في نموها ونسج خيوطها. وفي هذا السياق، تطالعنا شخصية سعيد قيصر الذي يستعيد محطات مفصلية من حياته بعد أن تقاعد عن العمل في التليفزيون، وبعد الخيبة التي شعر بها بسبب رفض التلفزيون مقترحه إنتاج فِلْم عن حرب ظفار، وهي الفكرة التي عدّها مشروع حياته.

محمد اليحيائي فوز الكاتب العماني محمد اليحيائي بجائزة كتارا عن رواتيه الحرب جائزة كتارا للرواية العربية

مواد متعلقة

فى ذكرى رحيلها.. فاطمة موسى صاحبة أفضل ترجمات لرواية "ميرامار" لنجيب محفوظ

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

آخر أخبار سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق

تفاصيل.. جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 وموعد صرف العلاوات

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الاسرائيلى يبدأ شن هجوم واسع على غزة الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا