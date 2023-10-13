الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رشا عدلي تفوز بجائزة كتارا للرواية عن "أنت تشرق.. أنت تضيء"

رشا عدلي
رشا عدلي

فازت الكاتب الروائية رشا عدلي، بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة ــ  فئة الروايات المنشورة ــ عن روايتها “ أنت تشرق.. أنت تضيء”، والتي أعلنت قبل قليل.

رشا عدلي خلال تسلمها الجائزة

 

أبرز مؤلفات رشا عدلي

والكاتبة الروائية رشا عدلي، سبق وصدر لها العديد من الأعمال السردية الروائية، نذكر من بينها، روايات: “شغف”، والصادرة عام 2017، وتتناول قصة لوحة تشكيلية يعثر على بضعة خصيلات من الشعر أثناء ترميمها. 

رواية  “آخر أيام الباشا” والصادرة عام 2019 عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت، بطلها الرئيسي الوالي محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة.

رواية “الحياة ليست دائما وردية”، عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت عام 2013. وتدور أحداثها في أجواء تاريخية حول الخديوي إسماعيل.

رواية “أنت تشرق.. أنت تضئ”، والصادرة العام الماضي 2022. وتتناول قضية الإتجار بالآثار وتهريبها. 

بالإضافة إلى روايات: على مشارف الليل ــ  صخب الصمت ــ شواطئ الرحيل ــ نساء حائرات ــ الوشم ــ قطار الليل إلي تل أبيب وغيرها.

الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية   

وتتناول رواية “أنت تشرق.. أنت تضئ”، والتي فازت عنا الكاتبة الروائية رشا عدلي، بجائزة كتارا للرواية العربية، سحر مدينة الفيوم وفنون عمارتها المتميزة، وآثارها الضاربة في عمق التاريخ المصري، ومن حضارة روما ومتاحفها العريقة، بجذورها الضاربة في القدم. 

كما تتطرق الرواية التي استوحتها مؤلفتها من وجوه الفيوم الشهيرة، الاضطهاد الذي عاناه المصريين في تلك الحقبة الزمنية من التاريخ القديم، في نسيج سردي يتضمن قصص حب ومؤامرات وخيانات وثورات وتضحيات من أجل طرد المحتلين.

 

يشار إلى أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية،  في دورتها التاسعة للعام 2023، بلغ 1491 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 833 رواية، فيما بلغ عدد الروايات المنشورة 393 رواية، نشرت في عام 2022، و191 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و68 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 6 روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة للجائزة.

وكانت القائمة القصيرة لجائزة كتارا للرواية العربية، قد أعلنت منتصف شهر سبتمبر الماضي، وضمت ثلاث روايات لثلاث روائيين مصريين،هم: محمد موافي بروايته “آيات عاشق”، أشرف العشماوي بروايته “الجمعية السرية للمواطنين”، ورشا عادلي بروايتها “أنت تشرق.. أنت تضئ”.  

رشا عدلي جائزة كتارا للرواية العربية رواية أنت تشرق أنت تضئ رواية شغف رواية شواطئ الرحيل الكاتب محمد موافي

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