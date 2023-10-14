إقبال كبير من المواطنين فى الفيوم على حملة التبرع بالدم لصالح الفلسطينيين

شهدت حملة التبرع بالدم إقبالًا كبيرًا من مواطني محافظة الفيوم، يأتي ذلك في إطار الحملة التي تنظمها حياة كريمة والتحالف الوطني لصالح فلسطين والمتضررين في غزة.

من جانبه، قال أحد المواطنين، خلال تقرير عرضته فضائية extra news، شاهدت قافلة التبرع بالدم، فقررت التبرع؛ لأنه أقل شيء نقدمه لأشقائنا في غزة، ربنا يكون في عونهم وينصرهم إن شاء الله.

وقال مواطن آخر، سمعنا بأن هناك حملة تبرع لإخواننا في فلسطين جراء الأحداث التي تحدث في أرض غزة الطيبة، ولذلك عرفنا بأنه يوجد أماكن في محافظة الفيوم للتبرع بالدم عند الاستاد وعند المسلة، وهو أقل شيء يمكن أن يقدم لأهالينا في غزة، بعيدًا عن الكلام والسوشيال ميديا، حيث تعتبر فرصة حقيقية لمساعدة أخواتنا المصابين والجرحى في القصف الإسرائيلي على غزة.