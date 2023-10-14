السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إقبال كبير من المواطنين فى الفيوم على حملة التبرع بالدم لصالح الفلسطينيين

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم

شهدت حملة التبرع بالدم إقبالًا كبيرًا من مواطني محافظة الفيوم، يأتي ذلك في إطار الحملة التي تنظمها حياة كريمة والتحالف الوطني لصالح فلسطين والمتضررين في غزة. 

من جانبه، قال أحد المواطنين، خلال تقرير عرضته فضائية extra news، شاهدت قافلة التبرع بالدم، فقررت التبرع؛ لأنه أقل شيء نقدمه لأشقائنا في غزة، ربنا يكون في عونهم وينصرهم إن شاء الله. 

وقال مواطن آخر، سمعنا بأن هناك حملة تبرع لإخواننا في فلسطين جراء الأحداث التي تحدث في أرض غزة الطيبة، ولذلك عرفنا بأنه يوجد أماكن في محافظة الفيوم للتبرع بالدم عند الاستاد وعند المسلة، وهو أقل شيء يمكن أن يقدم لأهالينا في غزة، بعيدًا عن الكلام والسوشيال ميديا، حيث تعتبر فرصة حقيقية لمساعدة أخواتنا المصابين والجرحى في القصف الإسرائيلي على غزة.

حياة كريمه التحالف الوطني التبرع بالدم غزة القصف الإسرائيلى

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد

عاجل.. استشهاد صحفى وإصابة 5 آخرين فى قصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

يسري عمارة يكشف لـ "الشاهد" قصة أسير إسرئيلى أصبح نائبًا لرئيس جهاز الموساد

عاجل.. الهلال الأحمر التركى: نشكر مصر على تسهيل التنسيق لإرسال المساعدات إلى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بلكين ".. تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي!

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا