الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني يشارك في حملة التبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني: سنظل داعمين لأشقائنا

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي يتبرع بالدم

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في حملة التبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح فتحي، خلال تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية قيادة وشعبًا سيظلون داعمين لأشقائنا في فلسطين بكامل إمكانياتنا، وأن مصر لن تتخلى عن تقديم كافة مساعيها سواء المتعلقة بتوفير المساعدات والإمدادات للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، أو عن طريق مساندة الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة.

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النائب أحمد فتحي  يشارك في حملة التبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق

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ودعا وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جميع المصريين للمشاركة في حملات التبرع بالدم، والتأكيد على مواصلة الجهود لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

وأكد النائب أحمد فتحي، أن وقوف الدولة المصرية مع اخواتنا في فلسطين هو موقف ثابت ودائم على المستوى العربي والقومي، ومصر دائمًا ستظل هي المدافع الأول عن جميع الدول العربية.

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النائب أحمد فتحي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدولة المصرية الدولة الفلسطينية المحافل الدولية النواب الشعب الفلسطيني

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