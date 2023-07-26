النائب أحمد فتحى: الأنشطة الطلابية أصبحت واحدة من أهم المسابقات الشبابية

انطلقت صباح اليوم فعاليات المسابقة النصف نهائية لمنصة الأنشطة الطلابية التي تنظمها مؤسسة شباب القادة للعام الرابع على التوالي، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ووسائل الإعلام المختلفة، وكوادر شبابية.

وعبر النائب أحمد فتحي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، عن سعادته بنجاح مسابقة الأنشطة الطلابية، لافتًا إلى أنه بعد النجاح الباهر الذي حققته منصة الأنشطة الطلابية خلال السنوات الثلاث الماضية، ومشاركة أكثر من 600 نشاط طلابي من 60 جماعة على مستوى الجمهورية من 21 محافظة مختلفة، وأكثر من 3246 ساعة تدريب للأنشطة المختلفة، وجوائز مادية بقيمة إجمالية تصل إلي مليون و200 ألف جنيه على مدار الثلاث سنوات الماضية، أصبحت فعاليات مسابقة الأنشطة الطلابية واحدة من أهم وأكبر المسابقات الشبابية الهادفة فى مصر.

وأكد فتحي، أن المنصة تعمل على دعم الأنشطة الطلابية من خلال تقديم الدعم المادي لأفضل الأنشطة الطلابية، وتعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، وتسليط الضوء على جهود ونجاحات الأنشطة الطلابية، لضمان استمرارية هذه الأنشطة ومشروعاتهم لما يقدمونه للطلاب والمجتمع المصري.

الجدير بالذكر أن مؤسسة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم، والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع، وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية، من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدةً دوليًا.