عضو تنسيقية شباب الأحزاب: كلمة الرئيس السيسى تاريخية لزعيم دولة وأمة عربية

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بحفل تخرج الكلية العسكرية هي كلمة تاريخية لزعيم تاريخي للدولة المصرية والأمة العربية.

وأضاف إسماعيل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، اليوم الجمعة، أن كلمة الرئيس السيسي، جاءت في ظرف تاريخي، خاصة أنها تتزامن مع احتفال الدولة المصرية بانتصارات حرب أكتوبر ومرور 50 عامًا عليها، وإذا تحدثنا عن الظرف المكاني فهي جاءت من تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والحربية.

الرئيس السيسي زعيم يدرك الأبعاد الإنسانية

وأوضح عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس السيسي، زعيم يدرك الأبعاد الإنسانية، ويدرك بعمق أبعاد الأمن القومي المصري، والعربي والدولي، مؤكدًا أن الدولة المصرية دائمًا وأبدًا كانت مع حقوق الشعب الفلسطيني وملتزمة بدعم القضية الفلسطينية.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هناك رسائل واضحة لكل الأطراف في المنطقة، وأيضًا قطعت الطريق على جميع المغرضين الذين يحاولون التشكيك، وينالون من دور مصر، وأنها قد تتخلى عن دورها تجاه القضية الفلسطينية.