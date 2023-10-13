شادى محسن: الرئيس السيسى لم يطلق شعارات رنانة تغازل عاطفة الشعب

قال الدكتور شادي محسن، الباحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الوضع في غزة مأساوي جدًا، لافتا إلى أن إسرائيل تتعمد أن يكون الوضع الإنساني والمجتمعي في غزة بهذا السوء والكارثة كورقة ضغط عل فصائل المقاومة حتى يستسلموا ويرضخوا أمام كسر الإرادة أمام الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى كونها ورقة ضغط لتحرير الرهائن سواء المجندين أو المدنيين من الإسرائيليين، تمثل في القصف العشوائي للمدنيين وللمباني السكنية في قطاع غزة.

كلمة الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

وأضاف الدكتور شادي محسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يطلق شعارات رنانة تغازل عاطفة الشعب، وكلمته محددة وتعبر عن سياسة مصر الخارجية، لافتًا إلى أن مصر لديها من الحكمة الكافية بأنها تريد أن تحل، وأن تبنيها للقضية الفلسطينية ليس استهلاكا سياسيا، وأنه ليس مجرد راية نكتب عليها بعض الشعارات الجوفاء للحصول على رصيد سياسي أمام الشعب المصري والرأي العام العربي والدولي.