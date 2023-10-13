الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"قائمة المستقبل" تحصد انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية

قائمة المستقبل
"قائمة المستقبل"

حصدت قائمة «المستقبل» نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء الفرعية بالقليوبية والتي أجريت اليوم  الجمعة بقاعة نقابة المحامين ببنها.

وضمت القائمة نخبة متميزة من الأطباء وهم: الدكتور حمدى الجزار على مقعد النقيب والدكتور أحمد سعيد والدكتور محمد عجلان على مقاعد فوق 15 سنة والدكتور هشام سعيد والدكتور يسرى زكريا على مقاعد تحت 15 سنة والدكتور أحمد مبروك عن منطقة وسط الدلتا.
وتعتمد الرؤية الرئيسية لبرنامج قائمة "المستقبل" وضع استراتيجية شاملة لتحسين جميع الخدمات المقدمة للأطباء وأسرهم.

كانت نقابة الاطباء بالقليوبية قد شهدت اقبالا متوسطا صباح اليوم الجمعة خلال الساعات الأولي لفتح باب التصويت
وأعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية برئاسة الدكتور أحمد أنور كمال أمين صندوق النقابة بالقليوبية ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية.

نقابة الأطباء إنتخابات الأطباء محافظة القليوبية قائمة المستقبل حمدي الجزار

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