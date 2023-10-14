"العلاج الحر" تكثف حمالاتها على 239 منشأة طبية بالمنوفية

قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على عدد ٢٣٩ منشأة طبية، وذالك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرورات المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.

89منشاة مطابقة وانذار 73منشأة وغلق 31منشأة طبية

وتم المرور بإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة، وأسفر عن تواجد عدد 89 منشأة مطابقة و73 منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة، واستصدار قرار غلق لعدد 31 منشآة، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى 37 منشآة، وعدد 5 منشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص وعدد 45 منشأة غير مرخصة، ولم تسجل مخالفات عمالة غير المؤهلة.

التأكد من انضباط سير العمل والتوجيه نحو حوكمة البيانات

هذا وقد قامت إدارة العلاج الحر بتوجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضًا التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

مدير العلاج الحر بالمنوفية تهيب بااصحاب المنشآت بضرورة الالتزام

وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة، مثمنًا دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، ومؤكدًا على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، ومشددًا على أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.