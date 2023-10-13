الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على حملات التبرع بالدم لصالح أهالي غزة في المنوفية

جانب من القافله
جانب من القافله

بدأت منذ صباح اليوم، فعاليات حملة التبرع بالدم بالمحافظات، دعمًا لأهالي قطاع غزة في فلسطين، والتي يشرف عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة المنوفية، والتي تم تدشينها في مركزيّ أشمون والشهداء.

وأكد أحمد عبدالوهاب، مسؤول التنفيذ بجمعية "صنَّاع الحياة" بمحافظة المنوفية، أن الجمعية بدأت منذ أمس، جمع التبرعات المالية ووصلت إلى ١٢٠ ألف جنيه، ومن المفترض أن تصل التبرعات إلى مليون جنيه وسيتم المشاركة بها في القافلة، فضلًا عن التبرعات العينية من أدوية وأغذية وغيرها، على أن يتم إرسالها للتحالف الوطني؛ للمشاركة بها في القافلة المصرية التي سيتم إرسالها إلى قطاع غزة.

شروط التبرع بالدم 

وأكد مسؤول بنك الدم والمشرف على قافلة التبرع بالدم في مركز الشهداء، أن القافلة بدأت من الساعة الحادية عشر صباحًا وتستمر حتى الانتهاء من تبرع جميع المتطوعين، مضيفًا أن للمتبرع عدة شروط منها ملء استمارة أسئلة، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة حتى يتم التأكد من سلامة المتبرع، وبعدها يتم حفظ الدم وتقسيمه على حسب الفصائل.

بدورها قالت آلاء موسى، منسق مركز الشهداء بجمعية "صنَّاع الحياة"، أن هذا أقل شيء يمكن تقديمه لمساعدة أهالينا في فلسطين، معربة عن سعادتها بالاستجابة السريعة من المتبرعين لمساعدة أهالي غزة.

محافظة المنوفية غزة التبرع بالدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قافله للتبرع بالدم لصالح أهالينا بغزة

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