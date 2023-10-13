مستنكرًا استهداف طاقم"القاهرة الإخبارية".. أبو بكر: "حقوق الإنسان بتقفل بعد الضهر"

استنكر الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، الاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طاقم عمل القناة، وتوجيه الأسلحة للأطقم، متسائلًا:" أين الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.. هو حقوق الإنسان بتقفل بعد الضهر عند إسرائيل؟".

وقال “أبو بكر” خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، على قناة "on": "القاهرة الإخبارية جابت جون، وقدمت تغطية صحفية لم تحدث من قبل، وأقول لكل الذين شككوا القاهرة الإخبارية نجحت"، موجهًا الشكر لقناة القاهرة الإخبارية على تغطيتها في الأخبار والأحداث الدائرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن القناة المصرية نجحت بامتياز في نقل الأخبار بمعايير عالمية، رغم الفترة الزمنية القصيرة لبدايتها.

وعرضت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، صورًا حية لإطلاق فرق الخيالة ووحدة اليمام الإسرائيلية، قنابل صوت ومسيلة للدموع على مجموعة من المتظاهرين دعمًا للفصائل الفلسطينية، ومنعت الصحفيين من الاقتراب لمحيط المسجد الأقصى وحاولت الاعتداء على طاقم قناة “القاهرة الإخبارية” ومنع المصورين من نقل الأحداث.