عن نصر أكتوبر.. اللواء سمير عزيز: "قاموس الطيار المصرى لا يعرف الخوف"

كشف اللواء طيار سمير عزيز، أحد أبطال حرب أكتوبر، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ضمن حلقة خاصة بعنوان "يوميات النصر"، كواليس ليلة حرب أكتوبر 1973.

وقال بطل معركة النصر إن الخوف كلمة غير موجودة في قاموس الطيار المصري، حيث يتم تدربنا علي ذلك، خاصة الطيار المقاتلات، فمع كثرة التدريب ينتهي الخوف.

وعن الأهداف التي من المفترض تحديدها بالضربة الجوية الأولي، أكد اللواء سمير عزيز، أن قوات الصاعقة وطائرات الاستطلاع حددت بشكل كبير الأهداف، بالإضافة إلى المعلومات الواردة من أهل سيناء، ومن خلالها تم وضع الأهداف واستهداف المطارات والمقاتلات الإسرائيلية.

ونوه “عزيز” إلى أن ليلة الخامس من أكتوبر، لاحظ أن الطائرات الحربية كانت محملة بالذخائر، الأمر الذي جعله يشك بأن الحرب قادمة، وبالفعل أخبرهم القائد بأن الحرب ستبدأ غدًا في الثانية ظهرًا.