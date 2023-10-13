الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء طيار سمير عزيز يستعيد ذكريات نصر أكتوبر ويشرح تفاصيل الطائرة الحربية

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة

شرح اللواء طيار سمير عزيز، أحد أبطال حرب أكتوبر، كيفية العمل على الطائرات الحربية وكيفية إطلاق الصواريخ خلال الحرب.

قال عزيز، أحد أبطال الضربة الجوية، إن الطائرة الحربية بها الكثير من المفاتيح والتي لا بد على كل طيار معرفة عمله.

واستعاد الطيار أحد الأبطال المشاركين بالضربة الجوية، ذكريات حرب أكتوبر 1973، والتي شارك بها، حيث استطاع ضرب ثلاث طائرات من العدو الإسرائيلي.

وتابع حديثه للمذيع رامي رضوان ضمن حلقة خاصة حملت عنوان "يوميات النصر" والمذاع على شاشة قناة DMC، أنه تعرض للإصابة بالشلل النصفي ولكنه تعالج، وذلك نتيجة استهداف طائرته في يوم الثامن من أكتوبر.

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أكد اللواء عزيز، أنه من الأوائل الذين حلقوا بطائرة "الميج" إحدى الطائرات الحربية التي شاركت في نصر حرب أكتوبر، مشيرًا أن الطائرة الحربية تمثل عشقًا كبيرًا له.

قال اللواء عزيز، إن أول مرة ركب طيارة "ميج 21" كانت عام 1965، حيث تدرب نظريًا على الأرض وقام بالتحليق بها بعد ذلك، حيث وصف شعوره بالحماس الشديد.

 

اللواء طيارسمير عزيز نصر أكتوبر ذكريات نصر أكتوبر الطائرة الحربية يوميات النصر

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