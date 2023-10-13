الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. مكتبة مصر الجديدة تحتفل بالذكرى الخمسين لـ"انتصارات حرب أكتوبر"

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، احتفالية كبرى بـ الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد السبت. 

حيث يحل المؤرخ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس، ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة.

تفاصيل احتفالية انتصارات حرب أكتوبر 

هذا ومن المقرر أن يتحدث المؤرخ الدكتور جمال شقرة، خلال احتفالية مكتبة مصر الجديدة العامة، بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، عن النصر الذي أحرزه الجيش المصري علي جيش الدفاع الإسرائيلي، لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ودور الإعلام في هذه المعركة، وضرورة توثيق وكتابة تاريح انتصارات حرب أكتوبر، والتي يري أنها غير كافية حتى اليوم، وأن انتصارات أكتوبر لم تأخذ حقها بعد في الكتابة والتأريخ لها، إلي غير ذلك من الموضوعات.

وتأتي احتفالية مكتبة مصر الجديدة العامة، بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، في إطار الاحتفالات التي تنظمها العديد من المراكز والمؤسسات الثقافية باليوبيل الذهبي لأعظم ملاحم النصر في تاريخ مصر المعاصر. 

 

حرب أكتوبر في التاريخ المعاصر 

يمثل انتصار الجيش المصري على جيش الدفاع الإسرائيلي في عام 1973، أنصع صفحات التاريخ المصري الحديث والمعاصر، حيث حطمت القوات المسلحة المصرية أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي يقهر، وأثبت الجيش المصري أنه لا يتهاون في حق شعبه وأرضه، حيث استطاع استرداد كامل أرض سيناء التي كانت قد احتلتها إسرائيل إثر هزيمة عام 1967، وأذاقت العدو الإسرائيلي مر الهزيمة، بمعارك خالدة سجلها تاريخ العسكرية المصرية بحروف من نور.

كما استطاع الجيش المصري أن يلحق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي في ست ساعات، في تكامل وتناغم بين كافة أفرع الجيش، من قوات مشاة ومدفعية، ومدرعات، ودفاع جوي، وقوات جوية التي استطاعت أن توفر الغطاء الجوي لقوات المشاة خلال عبور قناة السويس، حتي تحقيق النصر الكامل على العدو الإسرائيلي.

يشار إلى أن مكتبة مصر الجديدة العامة، مكتبة الأميرة فريال سابقا، كان الملك فاروق قد وضع حجر الأساس لها في عام 1945، وافتتحت في 20 نوفمبر من العام 1946، وقد أطلق عليها اسم الأميرة فريال، صغرى بنات الملك فاروق.

الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر مكتبة مصر الجديدة العامة المؤرخ دكتور جمال شقرة الجيش المصرى تاريخ مصر الحديث والمعاصر المجلس الأعلى للثقافة

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