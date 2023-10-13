الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خالد عبدالغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 39 مليون و167 ألف خدمة مجانية للمواطنين

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 39 مليون و167 ألفا و482 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 12 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و151 ألفا و73 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و3 آلاف و150 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ537 ألفا و288 طفلا، فيما قدمت الحملة 3 ملايين و444 ألفا و426 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 287 ألفا و320 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و509 آلاف و24 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 188 ألفا و634 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و167 ألفا و727 مواطنا.

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وزير الصحة: مبادرة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 37 مليون خدمة طبية مجانًا

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الرئيس السيسى يوجّه بمد العمل بحملة "100 يوم صحة"

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليون و551 ألفا و180 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و40 ألفا و464 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 7 ملايين، و174 ألفا و525 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 6 ملايين و925 ألفا، و698 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 11 مليون و927 ألفا و794 طفلا.

259 ألفا و179 خدمة في مجال الصحة النفسية

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 259 ألفا و179 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 4 ملايين و911 ألفا و211 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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