الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هكذا تدرب مقاتلو حماس على اقتحام المستوطنات

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

يفجر مقاتلون فلسطينيون الجدران الأسمنتية ثم يدخلون لمدينة مليئة باللافتات العبرية ليباشروا إطلاق النار الحي على صور لمستوطنين، كان هذا ملخص ما دار بمناورة الركن الشديد 4 التي تمت الثلاثاء 12 سبتمبر الماضي، والمنشورة بفيديو متداول بشكل واسع في حينها، وهي التي لا تختلف كثيرا في تفاصيلها عن عملية اقتحام مستوطنات غلاف قطاع غزة بداية عملية طوفان الأقصى.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، أن المناورة تضمنت معظم تفاصيل عملية طوفان الأقصى بما فيها استهداف أبراج الاتصالات وتفجير الجدران العازلة.

وأوضحت الوكالة، أنه وفقًا لصور الأقمار الصناعية فإن الفصائل أجرت المناورة على مستوطنة مصغرة في جنوب قطاع غزة والتي تم تصميمها كشكل المستوطنات الإسرائيلية.

ويذكر أن مناورات الركن الشديد تجري عادة في ديسمبر، وكانت المناورة الأخيرة هي الوحيدة التي تمت في شهر سبتمبر وكان الهدف المعلن وفقا لبيان غرفة عمليات فصائل المقاومة هو رفع الجاهزية وتفقد نقاط التماس بالسياج العازل.

ولم تخف الفصائل الفلسطينية تفاصيل المناورة إذ ظهرت جميعها بمقطع فيديو قصير.

مستوطنات قطاع غزة غزة طوفان الأقصى أسوشييتد برس

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