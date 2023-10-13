الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1801 حالة خلال قافلة طبية بقرية بني سمرج فى سمالوط بالمنيا

جانب من فعاليات القافلة
جانب من فعاليات القافلة الطبية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة  بمحافظة المنيا تواصل العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

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من جانبه أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا نفذت قافلة طبية علاجية بقرية بني سمرج بمركز سمالوط شمال المحافظة خلال يومى 11 و12 من أكتوبر الجارى أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1801 حالة مترددة وصرف وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة شملت توقيع الكشف الطبي على 271 حالة جراحة و461 حالة أطفال و262 باطنة و53 نساء و51 أسنان و175 جلدية و24 تنظيم أسرة و180 رمد و 76 قلب و156 أنف وأذن و92 مسالك بولية إلي جانب عمل 200 تحاليل مختلفة و3 موجات صوتية و4 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 132 متردد وتم اجراء خلع اسنان لعدد 5 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 16 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 119 مترددا.

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صحة المنيا توقيع الكشف علي 1801 حالة قافلة طبية بقرية بني سمرج حياة كريمه مركز سمالوط الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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