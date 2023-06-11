الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير المنيا وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروعات تنموية بسمالوط

سكرتيرعام المنيا
سكرتيرعام المنيا وسفير الأتحادالأوربي يتفقدان مشروعات

أناب اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، لمرافقة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي، لتفقد عدد من المشروعات التنموية في مركز سمالوط شمال المنيا ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور، اللواء أركان حرب هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، شمال المحافظة  ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، ومروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا.

بدأت الجولة بتفقد مشروع ترميم وصيانة مركز شباب قرية جبل الطير القبلية، ولقاء أعضاء المركز للتعرف على أنشطته المختلفة ، وأعمال تطوير ( المبنى الإداري وغرف خلع الملابس وصالات الأنشطة ودهانات السور) ، كما تفقد الوفد مشروع ترميم وتطوير وحدة طب الأسرة بجبل الطير القبلية ، والاستماع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة حول طبيعة العمل بالوحدة وما تقدمه من خدمات لأهالي المنطقة.

من جانبه، أكد اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، أن المحافظة تبذل جهودها لتحقيق التنمية والنهوض بالمنيا ومراكزها وقراها، معرباً عن اعتزازه وتقديره للدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في العديد من المشاريع المشتركة في مصر، كما دعا الضيوف للقيام بجولة على كورنيش النيل وإلتقاط الصور التذكارية بين مناظر الطبيعة الخلابة التي تتميز بها المنيا.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أستقبل اليوم الأحد، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، يرافقه عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

 

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سكرتير عام المنيا سفير الاتحاد الاوربي المشروعات التنموية مركز سمالوط بالمنيا سعيد محمد رئيس مركز سمالوط اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة

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