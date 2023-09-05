الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنيا: قافلة طبية مجانية ضمن "حياة كريمة" بقرية بني قمجر..غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، بدءا من غد الأربعاء، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بني قمجر بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 6 و7 من شهر سبتمبر الجارى، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.



تخصصات عديدة بالقوافل الطبية


وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

 

وكان وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قد سبق وأشار إلى قيام المديرية بتنفيذ 8 قوافل طبية بقرى المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي، شملت قرى (قرية تندة، وبني روح بمركز ملوي وقرية البهنسا، وقرية سيوة بمركز بني مزار، وقرية مرزوق وقرية هوارة بمركز مطاي، وقرية الجهاد بمركز العدوة، و قرية تانوف بمركز ديرمواس)، مشيراً إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 13 ألفا و623 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

 

وذكر أنه تم إجراء 950 تحليلا مختلفا و28 حالة موجات صوتية، و42 حالة أشعة سينية و644 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل للمستشفى 231 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 962 مترددا.

صحة المنيا قافلة طبية مجانية قرية بني قمجر بالمنيا مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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