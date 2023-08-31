"حقك تنظمي".. انطلاق حملات تنظيم الأسرة لمدة 5 أيام بالمنيا السبت

تستعد مديرية الصحة بالمنيا لإطلاق حملات تنظيم الأسرة، في إطار مبادرة "أيامنا أحلى" وتحت عنوان "حقك تنظمي"، والتي تتم ضمن المشروع القومي للنمو السكاني بمركز مطاي شمال المحافظة بدءًا من يوم السبت المقبل ولمدة 5 أيام.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، عن بدء القيام بحملات تنظيم الأسرة ضمن مبادرة "حقك تنظمي" تحت إشراف مديرية الصحة بالمنيا وإدارة مطاي الصحية وبالتعاون مع الوحدة المحلية ولمدة 5 أيام تبدأ من السبت وحتى الأربعاء ٦ سبتمبر المقبل، في إطار توفير خدمات تنظيم الأسرة إلى أكبر عدد ممكن من سيدات مركز مطاي بالوحدات الصحية بالمركز والقرى وكذلك بالعيادات المتنقلة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه وجّه رؤساء القرى والأحياء بمتابعة الحملة والتعاون التام مع الفرق المتنقلة لها وتذليل العقبات في طريق وصول الحملة لأكبر عدد من سكان المركز لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة منها.

حملة "حقك تنظمي"

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بمتابعة مبادرات مديرية الصحة بالمنيا ضمن حملة "حقك تنظمي" من مبادرة "أيامنا أحلى" لخدمات تنظيم الأسرة، ضمن المشروع القومي للنمو السكاني.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالحفيظ، مدير الإدارة الصحية بمطاي، إن حملات تنظيم الأسرة تُقام تحت شعار "حقك تنظمي"؛ لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بقري المركز، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمطاي أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة ، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع قرى المركز،عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات.