مشوار 10 سنوات.. أهالى أسوان يشيدون بإنجازات السيسى: «أحلامنا أصبحت واقعًا»

تعددت المشروعات القومية الكبرى التى شهدتها محافظة أسوان، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر فى ٢٠١٤، ما أسهم فى إحداث نقلة نوعية، وتوفير العديد من الخدمات التى كان يفتقدها المواطنون فى الماضى، تحديدًا داخل القرى.

ومن أبرز المشروعات التى حققت منافع كبرى للأهالى داخل محافظة أسوان، مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف «حياة كريمة»، التى تُنفذ داخل ٣٩ قرية، و١١٦ قرية فرعية، و٣٨٠ نجعًا وكفرًا تابعًا فى ٥ مراكز.

كما أسهمت «حياة كريمة» فى تحويل حياة آلاف المواطنين إلى واقع أفضل كانوا يتمنونه، وحياة آدمية متوافر فيها جميع الخدمات، بعدما وفرت مواقع خدمية جديدة تفوق الموجود فى المدن، إضافة إلى تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة فى جميع القطاعات.

شبكات الصرف الصحى قضت على «البيارات» العشوائية أسفل المنازل

قال أنور مهنا محارب، أحد أهالى قرية «الحرية» التابعة لمركز كوم أمبو، إن إنجازات الرئيس السيسى عصيّة على الحصر، نظرًا للمشروعات القومية الكبرى التى جرى إنشاؤها حديثًا داخل جميع القرى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف «محارب»: «المبادرة الرئاسية أسهمت فى إنشاء شبكات الصرف الصحى، تلبية لمطالب الأهالى الذين كانوا يضطرون لحفر بيارات عشوائية أسفل منازلهم لتجميع مياه الصرف، وكانت تشكل خطرًا على السلامة الإنشائية للمنازل، وإلى جانب مخاطرها على الصحة العامة». وأشار إلى أنه بجانب الصرف الصحى، هناك العديد من المشروعات المهمة الأخرى، مثل مد الطرق والكبارى، وإنشاء المجمعات الحكومية والوحدات الصحية، وجميعها مشروعات مهمة أسهمت فى تسهيل حياة المواطنين والتخفيف من الأعباء اليومية.

وشدد على أن القرى فى عهد الرئيس السيسى تحولت من مناطق محرومة بلا خدمات ومبانٍ حكومية إلى قرى عامرة ومهيئة للعيش الكريم، مضيفًا: «عمرى ٥٥ سنة وعاصرت أكثر من رئيس، لكنى لم أر ما حدث فى قريتى من تطور هائل إلا فى عهد الرئيس السيسى». ورأى أن أهم إنجازات الرئيس السيسى منذ توليه الحكم، هو استعادة الأمن والأمان، مضيفًا: «أنام آمنًا ولا أخشى على نفسى أو أسرتى أو ممتلكاتى من أى خطر».

إنشاء محطات عملاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

وجّه حمدالله محمد، أحد أهالى أسوان، تحية إجلال وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يشعر بمعاناة المواطن البسيط ويراعى مصالحه، فى كل القرارات التى يتخدها وتنفذها الدولة.

وقال «محمد» إنه يرى الإنجازات بعينيه فى كل مكان داخل مركز كوم أمبو، وأبرزها محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى «بنبان» و«فارس»، إلى جانب مشروعات الصرف الصحى، وإنشاء المبانى السكنية للأسر الأولى بالرعاية من محدودى الدخل، وزيادة المعاشات والرواتب دعمًا للأسر الأولى بالرعاية. وأضاف: «تدخلات مبادرة (حياة كريمة) طالت جميع مناحى الحياة، وحققت كل أحلام المواطنين وحولتها إلى واقع، وعززت الشعور بالاستقرار والأمن، وكل هذا تحقق بفضل توجيهات الرئيس، وحرصه على تطوير وتحديث مصر وبناء الجمهورية الجديدة».

كبارى عملاقة للربط بين قرى شرق وغرب النيل

اتفق شنودة رزيق، من أهالى قرية «الحرية»، مع شهادات سابقيه، مشيرًا إلى أنه يشاهد بعينيه ويلمس بنفسه التأثيرات الإيجابية للمشروعات الكبرى التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى، وأبرزها مشروعات وتدخلات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وقال «رزيق» إن هذه المشروعات طورت وحدثت المرافق العامة فى قريته والقرى المجاورة، ومن بينها مد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، ورصف الطرق، وصيانة أعمدة الإنارة، وعزل أسلاك التغذية الكهربائية، لحماية الأرواح ومكافحة مصادر الحرائق.

وأضاف: «أيضًا جرى تجديد الملاعب ومراكز الشباب، وهى خطوة تخدم الأطفال والأجيال الجديدة، وتضمن لهم وجود أماكن مؤهلة لممارسة الرياضة وقضاء أوقات الفراغ، وتوجيه طاقاتهم لأمور نافعة، بدلًا من الانزلاق إلى طريق الإدمان والتدخين».

وواصل: «هناك إنجازات أخرى، مثل مد الكبارى العملاقة التى تربط بين قرى شرق وغرب النيل، كوسيلة آمنة للانتقال بدلًا من المعديات النهرية البدائية، التى كانت تعرض حياة السكان لخطر الغرق».

واختتم بقوله: «نشكر الرئيس السيسى على جميع المشروعات التى تحققت فى عهده، وكانت أحلامًا كنا نحسب تحقيقها أمرًا مستحيلًا، لكن كل هذا تغير فى عهد الرئيس، سند الغلابة الحقيقى».

تشغيل آلاف الشباب فى مشروع «بنبان» وتعافى السياحة

أرجع محمد تبارك، من أهالى أسوان، دعمه وتأييده الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رغبته فى استكمال مسيرة النجاح والتطوير الشامل فى كل المجالات، مشيرًا إلى ما شهدته أسوان من مشروعات قومية كبرى خلال الآونة الأخيرة، أسهمت فى توفير العديد من الخدمات وفرص العمل.

وقال «تبارك» إن من أبرز المشروعات التى حققت منافع كبرى للأهالى، كان مشروع توشكى العملاق، الذى أسهم فى توفير قرابة ٣٠٠٠ فرصة عمل لشباب أسوان، بعد معاناة لفترة طويلة من البطالة.

وأضاف: «من ضمن المشروعات المهمة الأخرى، مشروع الطاقة الشمسية فى قرية بنبان، الذى يعد من المشروعات العملاقة على مستوى العالم كله، وأسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب».

وواصل: «كما شهد القطاع السياحى فى أسوان حالة كبيرة من التعافى، خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم فى تشغيل آلاف الشباب»، مختتمًا بقوله: «إحنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى وبندعمه لاستكمال الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة».

بناء مدينة أسوان الجديدة.. وزراعة 300 ألف فدان فى توشكى

قال ياسين عبدالصبور، نقيب المعلمين فى أسوان، إن جميع أهالى المحافظة يدعمون تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى فترة حكم جديدة، من أجل استمرار مسيرة الاستقرار والإنجازات فى كل المجالات.

وأضاف «عبدالصبور»: «على مدار ٩ سنوات، هى فترة حكم الرئيس السيسى، شهدت مصر إنشاء ١٥ مدينة على أحدث طراز فى جميع محافظات الجمهورية»، معتبرًا أن مدينة أسوان الجديدة من ضمن الإنجازات الكبرى فى أسوان.

وواصل: «أسوان الجديدة من ضمن المدن التى تم إنشاؤها حديثًا على مستوى محافظات الجمهورية، وتضم أكثر من ٢٠ ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى ما وفرته من فرص استثمارية».

وأشار أمين حزب «حماة الوطن» إلى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى أسوان، التى أسهمت فى توصيل شبكات الصرف الصحى والغاز الطبيعى لجميع المنازل، بما فيها تلك الموجودة فى المناطق الشعبية.

كما نوه إلى أنه من ضمن المشروعات الأخرى التى أسهمت فى إحداث نقلة نوعية داخل أسوان كان إنشاء ٣ كبارى، ما أسهم فى تخفيف الازدحام والتكدس على الطرق، بالإضافة إلى مشروع تطوير الكورنيش الجديد، متابعًا: «الإنجازات كتير وفى صالح المواطن».

ولم ينس «عبدالصبور» الحديث عن مشروع توشكى العملاق، يما يتضمنه من زراعة ٣٠٠ ألف فدان، وبالتالى العديد من العوائد الاقتصادية الهائلة والمنافع الكبيرة، خاصة لفئة الشباب.

وأضاف: «توشكى من المشروعات المهمة التى أنقذت مصر من أزمة اقتصادية كبيرة ومنعت تفاقمها، وهى نقص القمح والدقيق والخبز، كما أنه ساهم فى تشغيل معظم الشباب على مستوى المحافظة، ووفر لهم فرص عمل جيدة».

واختتم حديثه بالقول: «إحنا بندعم الرئيس السيسى، وهنختاره مرة تانية فى الانتخابات الرئاسية، لأنه شخص عنده رؤية شاملة، وعشان كده بنقول: نعم للرئيس السيسى مليون مرة».