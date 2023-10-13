أسرة فلسطينية بالفيوم: ياريت الشعب المصري كله يشارك في حملة التبرع بالدم (فيديو)

دعت أسرة فلسطينية مُقيمة داخل محافظة الفيوم، كل الشعب للنزول والمشاركة في حملة التبرع، كما قدمت الشكر لكل أهالي الفيوم، على النزول.

وقالت سماح خليل رشيد، لـ"الدستور"، إنها فلسطينية الأصل، ومُقيمة بمحافظة الفيوم، منذ 12 عاما، حيث أنها تزوجت وأنجبت 5 أبناء، ثلاث بنات وولد، وقررت هيَّ وأبنائها أن تُشارك في حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين، قائلة: "جيراني وأهلي بفلسطين محتاجين الدعم والمساعدة من الشعب المصري".

وأضافت أن التبرع بالدم أقل شيء ممكن نعمله لأهلنا بغزة، لا نملك لهم شئ غير الدُعاء ربنا ينصرهم، عسي يُنقذ هذا الدم اهلنا.. احنا معاكم، وقلوبنا معاكم، وألف شكر لأهالي الفيوم على تلبية النداء والنزول للتبرع والمشاركة في الحملة، واحساسهم بالمسؤولية تجاه اهلنا الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن فلسطين هي قضية العرب كلها: “انا نزلت التبرع لاني عربية مُسلمة، بحب اهلي ودة أقل شئ اساعدهم فيه، أقل شئ نعبرلهم عن حزنهم بالتبرع بالدم والمساعدات الغذائية، والعمل الإنساني لا يحتاج دين ولا هوية، العمل الإنساني يحتاج إنسان يُساعد ويحس بإنسان، أهل غزة بحاجة لأفعال لا أقوال”.

وشهد اليوم الجمعة، إقبال أبناء الفيوم، على التبرع بالدم لمصابي غزة، حيث تطوع العشرات من الشباب لتنظيم تبرع الأهالي ومساعدة الأطقم الطبية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي حملة شعبية للتبرع بالدم لإنقاذ حياة أشقائنا في غزة وفلسطين تحت شعار (دمنا واحد).

وكان قد أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بميدان المسلة وأمام استاد الفيوم الرياضي لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات متنقلة، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

أسرة فلسطينية مُقيمة بالفيوم