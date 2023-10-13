استمرار توافد أطباء الشرقية للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفي (صور)

تشهد نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، إقبالا مكثفا على انتخابات التجديد النصفي للأطباء الشرقية، من قبل الأطباء المشاركين فى العملية الانتخابية قبل غلق باب التصويت المقرر الخامسة مساء اليوم.

وأكد الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، أنه سوف يتم السماح بالتصويت حتى وجود آخر ناخب.

وتتم عملية التصويت بإشراف قضائى، وذلك بتسلم الناخب 6 بطاقات التصويت فيها والاختيار من بين المرشحين حسب الفئة.

وتقوم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار غسان والي بتقسيم صناديق الاقتراع إلى لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، للتسهيل علي الناخبين، حيث يتسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين اربعة بين تحت السن ومثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، أما نقابة العامة يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب أطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة أعضاء فوق السن، وبطاقة أخرى لثلاثة أعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.

وأوضح الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، أنه بلغ عدد من يحق لهم التصويت، 7 آلاف عضو من إجمالي 14 ألف طبيب مقيد، كما يحق لأي طبيب مسجل بالنقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط.