بهاء سلطان يطرح أحدث أعماله الغنائية "دادينا" (فيديو)

طرح النجم بهاء سلطان منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “دادينا” على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون بهاء سلطان في أغنية “دادينا” مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

كلمات أغنية “دادينا”

“عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده إحنا ضحينا بـ حياتنا عملنا حاجات كتير دادينا دادينا دادينا دادينا لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا و هاتينا دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا يا عيني يا عيني يابا يا عيني يا عيني يابا يا عيني يا قلبي علينا فيها اللى قل و إستغل و اللى باعنا بيعه عاشرنا ناس فظيعه ناس محتاجين قطيعه قابلنا شر شفنا غل وقولنا توبه يابا عايشين في وسط غابه”.

https://www.youtube.com/watch?v=CWKvsrNZYnE

بهاء سلطان يتعاقد على فيلم “زبدة سايحة”

وتعاقد النجم بهاء سلطان "الفترة الماضية" على فيلم "زبدة سايحة" للمخرج حامد صالح ليصبح مفاجأة الفيلم، ويتكتم المخرج تفاصيل ظهور بهاء في العمل.

ويعمل المخرج حامد صالح في الوقت الحالي على اختيار أماكن التصوير استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال بهاء سلطان الغنائية

وطرح بهاء سلطان، الفترة الماضية، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "الجو ولع" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.